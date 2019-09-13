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Konyaspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Konyaspor, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde yaptı.

13.09.2019 14:30Konyaspor Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Konyaspor, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde yaptı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan Ali Karakaya, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ile Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, el topu ile devam etti.
Futbolcular, yarı sahada dönüşümlü olarak 4'e 4 ve 5'e 5 topla oyunun ardından yapılan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.
(İHA)

Denizlispor, Konyaspor, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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