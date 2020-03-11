Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor, hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
11.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:10
Konyaspor , hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına basına ve taraftara kapalı olarak Kayacık Tesislerinde yaptığı taktik çalışma ile devam etti.
Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic yer almadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. - KONYA
Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına basına ve taraftara kapalı olarak Kayacık Tesislerinde yaptığı taktik çalışma ile devam etti.
Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic yer almadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. - KONYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Spor
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