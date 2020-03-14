Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
14.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:01
Fenerbahçe , Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi
Etiketler : Hüseyin Göçek, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor
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