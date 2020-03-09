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Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

09.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:36
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 oyunla devam eden idman, koşu ve açma-germe hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Farouk Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ve Robert Mak ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor
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