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Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

09.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:56
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor , Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Faruku Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ile Robert Mak ise antrenörler Ercan Kılıç ve Cengiz Demirel yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti.

Oyuncular koşu ve açma-germe hareketleri ile haftanın ilk çalışmasını tamamladı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, 14 Mart, Spor
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