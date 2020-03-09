Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
09.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:56
Konyaspor , Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Faruku Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ile Robert Mak ise antrenörler Ercan Kılıç ve Cengiz Demirel yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti.
Oyuncular koşu ve açma-germe hareketleri ile haftanın ilk çalışmasını tamamladı. - KONYA
Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Faruku Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ile Robert Mak ise antrenörler Ercan Kılıç ve Cengiz Demirel yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti.
Oyuncular koşu ve açma-germe hareketleri ile haftanın ilk çalışmasını tamamladı. - KONYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, 14 Mart, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Spor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Spor
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Spor
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Spor
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim
Spor
15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı