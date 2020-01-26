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Karşılaşmada gol perdesi açıldı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. 19. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılılar, zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

26.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:27Karşılaşmada gol perdesi açıldı!

, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding 'a konuk oluyor.

Şampiyonluk iddiasını koruyan Galatasaray, Konya'dan 3 puan alarak zirveden kopmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta 3 puana uzanarak rahat nefes alan Konyaspor ise Galatasaray'ı da yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler;

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao


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