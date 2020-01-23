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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

23.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:40Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde yapılan antrenmanda Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Salonda yapılan CORE ısınma ve ağırlık çalışması ile başlayan antrenman sahada yapılan çabukluk hareketleri ile devam etti. Antrenman 7'ye 4 oyun ve taktik çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi. - KONYA

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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