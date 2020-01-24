Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray , Konyaspor 'la karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar? Konyaspor Galatasaray hangi kanalda, Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz mi gibi soruların yanıtları merak edildi. Konyaspor Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar gibi soruların yanıtları arandı.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Galatasaray maçı 26 Ocak Pazar günü sat 19.00'da oynanacak.

Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Konyaspor Galatasaray maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Konyaspor Galatasaray maçı ücretli platform olan beINSPORTS platformunda yayınlanacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor Galatasaray maçı hakemi:

KORAY GENÇERLER (Hakem)

BAHATTİN DURAN (1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ (2. Yardımcı Hakem)

CANER AK (Dördüncü Hakem)

SERKAN TOKAT (VAR)

KEREM ERSOY (AVAR)

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

TRİBÜN

GALATASARAY MÜSABAKASI 26.01.2020

BEYSU BATI ALT D 150,00 TL

BEYSU BATI ALT C-E 120,00 TL

BEYSU BATI ALT B-F 105,00 TL

BEYSU BATI ALT A-G 90,00 TL

BEYSU BATI ÜST B-C 125,00 TL

BEYSU BATI ÜST A-D 105,00 TL

SPOR TOTO DOĞU ALT D 125,00 TL

SPOR TOTO DOĞU ALT C-E 105,00 TL

SPOR TOTO DOĞU ALT B-F 85,00 TL

SPOR TOTO DOĞU ALT A-G 65,00 TL

SPOR TOTO DOĞU ÜST D 125,00 TL

SPOR TOTO DOĞU ÜST C-E 105,00 TL

SPOR TOTO DOĞU ÜST B-F 85,00 TL

SPOR TOTO DOĞU ÜST A-G 65,00 TL

KAFEM KUZEY TRİBÜNÜ 65,00 TL

GÜNEY ŞEHİTLER TRİBÜNÜ 65,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ 84,50 TL