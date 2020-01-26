Konyaspor - Galatasaray maçında Radamel Falcao ve Saracchi sakatlandı

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao sakatlık geçirdi

Mücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı oyuncu 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi.

YERİNİ ADEM BÜYÜK'E BIRAKTI

Teknik direktör Fatih Terim, Falcao'nun yerine Adem Büyük'ü sahaya sürdü.

Radamel Falcao, Süper Lig'de 9. maçında 5. golünü kaydetmişti.

SARACCHI DE AYNI YERDEN SAKATLANDI

Galatasaray'da Falcao'dan sonra sakatlık yaşayan bir diğer isim ise yeni transfer Marcelo Saracchi oldu.

Uruguaylı sol bek oyuncusu, Radamel Falcao ile aynı bölgeden (sağ üst arka adale) sakatlanarak kenara geldi. Kulüp doktoru Yener İnce'nin kontrolü sonrasında değişikliği istenen Saracchi, 72. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.