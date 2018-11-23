Konyaspor Galatasaray Maçından Notlar

1-1 berabere sona eren Galatasaray Konyaspor
karşılaşmasında öne çıkan başlıklar şöyle.
Konyaspor'un Galatasaray galibiyeti hasreti 24 maça çıktı Süper Lig'de en son 13 Eylül
2003 yılında Konyaspor'a yenilen Galatasaray, bu hafta oynanan maçta da rakibine yenilmedi ve seriyi 24 karşılaşmaya çıkardı. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve rakibine karşı yenilmezliğini sürdürdü. Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla alsan bu galibiyetle seriyi 24 maça çıkardı. Geride kalan 24 müsabakada sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de berabere kaldı.
BU SEZON GALATASARAY RAKİPLERİ İKİ KEZ KENDİ KALESİNE ATTI Konyaspor maçında Uğur Demirok
'un kendi kalesine attığı golle Galatasaray'ın bu sezon ligde iki kez rakipleri kendi filelerini havalandırmış oldu. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Türk Telekom Stadyumu
'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-1 berabere ayrıldı. Sarı-kırmızılıların golü rakibin hatasından dolayı geldi. 69. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Konyasporlu Uğur Demirok'un ters vuruşunda top kendi ağlarına gitti. Bu sezon ligde daha önce ilk haftasındaki Ankaragücü
maçında da Bakary Kone kendi ağlarına gol atmıştı.
GALATASARAY MİLLİ MAÇ SONRASI YİNE YENİLMEDİ Galatasaray, bu sezon milli maçlardan dolayısıyla verilen 3 arada da rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkardı. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon milli maçların ardından mağlubiyet yüzü görmedi. Eylül ayındaki milli mesaiden sonra evinde Kasımpaşa
'yı 4-1 yenen, Ekim ayındaki aradan sonra da iç sahada Bursaspor
ile 1-1 berabere kalan Aslan, yine bir milli takım dönüşünde oynadığı Konyaspor'u mağlup olmadı.
TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDAKİ SERİ 26'YA ÇIKTI Galatasaray, Konyaspor beraberliği ile ligde evindeki yenilmemezlik serisini 26'ya çıkardı. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında A. Konyaspor ile berabere kalan Galatasaray evindeki yenilmezliğini devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşma ile birlikte Süper Lig'deki 26. müsabakasından da mağlup ayrılmadı. Ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son mağlubiyetini 6 Mayıs
2017'de Kasımpaşa'ya karşı 3-1 alan Aslan, daha sonra oynadığı 26 mücadeleden 22 galibiyet çıkardı, 4 kez de rakipleri ile yenişemedi.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Eylül,Konyaspor,Galatasaray