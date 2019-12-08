Haberler » Spor » Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı - Spor

Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve galibiyet hasretini bu maçta da dindiremedi.

08.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:34

Süper Lig'in 14. haftasında , 'i sahasında konuk etti. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Karşılaşmada net fırsatlardan yararlanamayan Konyaspor'un forvet oyuncusu Riad Bajic, oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

KONYASPOR HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAK

Konyaspor 14 puana yükselirken, Gaziantep ise haftayı 17 puanda tamamladı. Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı

Ali Palabıyık, Gaziantep, Konyaspor, Spor


HABER YORUMLARI (2)
KONYALI:Kına yak
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MUSTAFA ASLAN:Konya kümeye
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

16:35 TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Diyarbekirspor: 2 - Spor
16:33 Diyarbekirspor: 2-2 - Spor
16:31 Amed Sportif Faaliyetler uzatmada kazandı - Spor
16:30 Türkiye Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası sona erdi - Spor
16:26 TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 - Şile Yıldızspor: 0 - Spor
16:14 Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı - Spor
15:14 Devlet Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na Beşiktaş tepkisi! - Spor
14:49 Yusuf Yazıcı, "Trabzonluları niye üzdün" sorusuna yanıt verdi! - Spor
14:13 VakıfBank dünya üçüncüsü oldu! - Spor
13:36 Alanyaspor maçı sonrası sakatlık açıklaması! - Spor
8.12.2019 16:43:24