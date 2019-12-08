Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, Gaziantep'i sahasında konuk etti. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Karşılaşmada net fırsatlardan yararlanamayan Konyaspor'un forvet oyuncusu Riad Bajic, oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

KONYASPOR HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAK

Konyaspor 14 puana yükselirken, Gaziantep ise haftayı 17 puanda tamamladı. Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.