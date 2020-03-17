Menü
Haberler ›› Spor ››Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

17.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:48
Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Gençlerbirliği 'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Kar yağışı altında devam eden idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından açma germe hareketleriyle tamamlandı.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler : İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Spor
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Spor
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Spor
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Spor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Spor
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Spor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Spor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı