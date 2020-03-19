Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

- Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

19.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:06
- Konyaspor , Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
KONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in 27. hafta maçında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, günü öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya, Marin Anicic ile Serkan Kırıntılı katılmadı. Kar yağışı altında yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, çabukluk hareketleri ve gol çalışması ile devam etti. Taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maç ile antrenman sona erdi. Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Etiketler : Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Spor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Spor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Spor
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Spor
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Spor
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Spor
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading