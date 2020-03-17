Konyaspor görevlisi PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da görevli Mustafa Durmuş, Fenerbahçe maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
17.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:28
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor 'da görevli Mustafa Durmuş, Fenerbahçe maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin açıklamasında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkle ilgili şu ifadelere yer verildi: " İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA DURMUŞ'un 14.03.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Kaynak: DHA
Etiketler : Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İttifak Holding, Konyaspor, Spor
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