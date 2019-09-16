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Konyaspor, göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor, ara vermeden Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

16.09.2019 15:08Konyaspor, göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor, ara vermeden Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda Denizlispor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Maçta forma giymeyen oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ile sürdürdü. Antrenman 4'erli 3 takım halinde oynanan oyun ile sona erdi. Tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.


- Konya

Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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