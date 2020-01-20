Haberler » Spor » Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı - Spor

Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı

İttifak Holding Konyaspor, Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen 29 yaşındaki sol bek Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı.

20.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:53Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı

İttifak Holding , Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen 29 yaşındaki sol bek Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçeleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Guilherme Sitya katıldı. İmza töreninde konuşan Guilherme Sitya, "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.

1 yılı opsiyonlu olmak üzere kendisini 2,5 yıllığına yeşil beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza atan Guilherme Sitya'nın 12 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İmza töreninden detaylar



İttifak Holding, Konyaspor, Polonya, Konya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:49  Gaziantep FK'de teknik direktör Sumudica'ya destek
20:38  Kasımpaşa'nın yeni transferi Gohou: "Buraya goller atmaya geldim"
20:30  Real Madrid, 18 yaşındaki Reinier Jesus Carvalho'yu transfer etti
20:28  Cristiano Ronaldo, yanlışlıkla Dybala'yı dudağından öptü
20:25  İtalyan sunucu Jolanda De Rienzo, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti
20.01.2020 20:53:55