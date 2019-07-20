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Konyaspor, hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

20.07.2019 18:27 Konyaspor, hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor
Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Bolu'da tamamlayan Konyaspor, ilk hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Koru Otel Sahası'nda oynanan karşılaşmaya yeşil beyazlı ekip, Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Filipovic, Jonsson, Bajic, Milosevic, Savaş Polat, Alper Uludağ, Ali Çamdalı, Opanasenko, Mücahit Can Akçay 11'i ile karşılaşmaya başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda pozisyonlara girsede ilk yarı golsüz tamamlandı. Konyaspor, ikinci yarıya 10 değişiklikle başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, ikinci yarıda genç oyunculara forma şansı verdi. Karşılaşmada tabelayı değiştiren isim ise Aytemiz Alanyasporlu Taha Yalçıner oldu. Tecrübeli futbolcu maçın 76'ncı dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken Akdeniz ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Kaynak: DHA
Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Bolu, Spor

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