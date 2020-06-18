Konyaspor hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor hazırlıklarına devam etti
18.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:14
Konyaspor, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 28.hafta maçında Sivasspor ile iç sahada karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavi olan Ertuğrul Taşkıran, Ozan Can Oruç ile Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivasspor, Konyaspor, Spor, Haber

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