Haberler » Spor » Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Spor

Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Konyaspor, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

04.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:36 Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in ikinci yarısına 'da hazırlanacak olan , ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Süper Lig'in ilk yarısında beklenen performansın altında kalan ve ikinci yarıya takviyeli bir kadroyla girmeye hazırlanan Konyaspor, Antalya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada ameliyat olan Ferhat Öztorun ve grip olan Sukubic katılmadı. Henüz kampa dahil olmayan Mia da, yarın Antalya'ya gelerek kampa katılacak. Bu isimlerin yanı sıra kadroda olmasına karşın, lisans çıkartılmayan Uğur Demirok, Diagne'nin takımdan ayrılmasının ardından yeniden kadroya dahil edildi. Aynı şekilde kadroda olmasına karşın, ismi bildirilmeyen bir başka isim olan Zuta da, ikinci yarı kadrosunda kendisine yer buldu.

"Her şey çok daha iyi olacak"

İdman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Aykut Kocaman, kötü bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, "Ancak yeni yılda kendinize inanın. İkinci yarıda bizim için her şey çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Antalya kampı boyunca sabahları güç ve kondisyon, akşamları ise taktik ağırlıklı çalışacak olan Konyaspor, salı günü Bursaspor'la, perşembe günü Altınordu'yla ve cumartesi günü de Ümraniyespor'la hazırlık maçı yapacak. Öte yandan Konyaspor'da Sportif Direktör olarak göreve getirilen Mehmet Yıldırım da antrenmanı takip etti. Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - ANTALYA

Konyaspor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:16   Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Spor
20:14   Tottenham için çok kötü haber: Harry Kane uzun süre yok, alternatifi 17 yaşındaki Parrott! - Spor
20:14   NBA Doğu Konferans’ında dengeyi değiştirebilecek üç takas senaryosu - Spor
20:14   Dakar Rallisi -eleştirilerin odağında- başlıyor - Spor
20:14   Lyon, Galatasaraylı Jean Michael Seri için teklif hazırladı | Transfer haberleri - Spor
20:03   Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor! - Spor
19:57   'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu - Spor
19:00   Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor - Spor
18:20   Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı - Spor
17:45   Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi - Spor
4.01.2020 20:23:03