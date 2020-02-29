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Konyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle bitti.

29.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:14Konyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz'ın takımı ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Kümede kalmak için puan ve puanlara ihtiyacı olan iki takımın karşılaşmasında gol yollarında etkinlik fazla olmazken puanlar paylaşıldı.

PAŞA'NIN SERİSİ 2 MAÇA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 22 puana yükseldi ve bu sezon 10. beraberliğini aldı. Kasımpaşa ise 20 puana çıktı ve uzun süre sonra 2 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.


Bülent Korkmaz, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

HABER YORUMLARI (2)
UGS:konyasporu bu hale getirenler utansın yazık oluyor bu taraftara, Bu taraftarlar hak etmiyor bunları inşallah kümeye düşmez
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JUVENTUSLU HATUN:Süper lige yakismayan iki tane vasat takim futbolmu oynadi bunlar simdi haydii beraber kümeye
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29.02.2020 17:22:00