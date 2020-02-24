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Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

24.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:16Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
İttifak Holding , Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Farouk Miya ve Marin Anicic ise fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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