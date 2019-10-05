Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Kasımpaşa'nın golünü 45. dakikada Veysel Sarı atarken, konuk ekip Konyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ömer Ali Şahiner, 44. dakikada penaltıdan Jevtovic, 45. ve 63. dakikada penaltıdan Farouk Miya kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 12'ye yükseltip zirve yarışını sürdürürken, Kasımpaşa 7 puanda kaldı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

20. dakikada İttifak Holding Konyaspor, öne geçti. Milosevic'in ceza sahasının dışından çektiği şutta top, kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Kaleciden dönen topu kale sahasının içinde Ömer Ali Şahiner, filelere gönderdi. Ömer Ali'nin golü, ilk önce ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve İttifak Holding Konyaspor 1-0 öne geçti.

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor penaltı kazandı. Alper Uludağ'ın ortasında Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem Serkan Tokat, penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde topun başına geçen Jevtovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

45+1. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Milosevic'in şutunda savunmaya çarpan topu takip eden Miya, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-3

45+3. dakikada Kasımpaşa golü buldu. İlhan Depe'nin ortasında kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Veysel Sarı, kale sahasının içinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3

59. dakikada İttifak Holding Konyaspor, Veysel Sarı'nın ceza sahasında Shengelia'yı düşürmesiyle ikinci kez penaltı kazandı. 61. dakikada Jevtovic'in kullandığı penaltıyı kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Penaltı atılırken kaleci Fatih'in iki ayağının da çizginin önünde olduğu gerekçesiyle, VAR uyarısının ardından penaltı tekrarlandı. Tekrarlanan penaltıyı 63. dakikada kullanan Miya, kendisinin ikinci takımının 4. golüne imza attı: 1-4.