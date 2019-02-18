Konyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirildi. Fenerbahçe
maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışmalarıyla devam ettirdi.
Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 4'e 2 pas çalışması ve topla oyunun arıdından, çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner
, Paolo Hurtado, Fallou Diagne
ve Jens Jonsson antrenmana katılmadı.
Atiker Konyaspor,Kayserispor
Kaynak: AA