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Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 90+8. dakikada penaltıdan Jevtovic'in attığı golle 2-1 mağlup etti. Kayserispor'da 90+11. dakikada 2 oyuncu kırmızı kart gördü.

29.09.2019 16:22

Süper Lig'de 6. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u evinde ağırladı. Ev sahibi ekip son dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti. Konyaspor'a galibiyeti getiren goller 45. dakikada Milosevic ve 90+8. dakikada penaltıdan Jevtovic'ten geldi. Kayserispor'un tek golünü 9. dakikada Shengelia kendi kalesine attı.

KAYSERİSPOR 9 KİŞİ KALDI

İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Mensah ve Pedro Henrique 90+11. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonucun ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 9'a yükseltirken, henüz galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

İstikbal Mobilya, İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor

YORUMLAR(2)
ZİYAA:Yine Kayseri''yi ince ince doğradılar.
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IGRENC:HAKEM YARDIMIYLA
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