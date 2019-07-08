08.07.2019 14:30
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Konyaspor, Konya'daki hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Konya

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını gerçekleştirdi.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını gerçekleştirdi.

2019-2020 sezonunun hazırlıklarına 5 Temmuz'da başlayan Konyaspor, Konya'daki hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana izinli olan futbolcular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare katılmadı. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman iki seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti.

Antrenman, minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile sona erdi. - KONYA
Kaynak: İHA
Konyaspor, Kayacık, Konya, Spor

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