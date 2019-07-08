08.07.2019 15:47
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Konyaspor, Konya'daki hazırlıklarını tamamladı

- Konyaspor, Konya'daki hazırlıklarını tamamladıKONYA - Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını gerçekleştirdi.

- Konyaspor, Konya'daki hazırlıklarını tamamladı
KONYA - Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını gerçekleştirdi.
2019-2020 sezonunun hazırlıklarına 5 Temmuz'da başlayan Konyaspor, Konya'daki hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana izinli olan futbolcular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare katılmadı. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman iki seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti.
Antrenman, minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile sona erdi. Konyaspor, Konya'daki hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: İHA
Konyaspor, Konya, Spor

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