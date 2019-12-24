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Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: "Camiamız rahat olsun"

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Süper Lig'de dün Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından yönetim kurulu olarak geç saatlere kadar toplantı yaptıklarını belirtirken, her türlü olasılığı değerlendirdiklerini vurguladı.

24.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:54 Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk:
Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Süper Lig'de dün 'a 1-0 yenildikleri maçın ardından yönetim kurulu olarak geç saatlere kadar toplantı yaptıklarını belirtirken, her türlü olasılığı değerlendirdiklerini vurguladı.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yönetim kurulu toplantısının bir bölümünde teknik direktör Aykut Kocaman'ın da yer aldığını dile getiren Hilmi Kulluk, "Mevcut durumla ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yaptık. Dün gece geç saatlere kadar süren toplantımızın sonunda, bazı konularda karar almanın arifesine geldik." ifadelerini kullandı.
Ara transfer dönemine dikkati çeken Kulluk, şu görüşlerini aktardı:
"Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuzu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur. Bunların hepsini arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Daha başarılı bir yönetim gelecekse, biz bu konuda da elimizden geleni yaparız. Göreve geldiğimizden bu yana doğrularımızı yanlışlarımızı geniş şekilde değerlendirdik. Kısa süre içinde gereken ne varsa hepsini yapacağız."

Aykut Kocaman, Trabzonspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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