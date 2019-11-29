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Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'tan PFDK'ye dilekçe

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 25 bin lira para cezasını kendisinin ödemek istediğini belirterek TFF'ye dilekçe gönderdi.

29.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:52Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'tan PFDK'ye dilekçe
Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 25 bin lira para cezasını kendisinin ödemek istediğini belirterek TFF'ye dilekçe gönderdi.
PFDK'nin verdiği cezanın ardından Başkan Hilmi Kulluk'un, yönetim kurulu toplantısında, "Haklı olduğumuz davanın savunması olmaz. PFDK'ye savunma vermeyi reddediyorum." diyerek cezayı kendisinin ödeyeceğini belirttiği öğrenildi.
Kulluk'un, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğine" başlığıyla bir dilekçe hazırladığı da belirtildi.
Kulluk, dilekçede şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Futbol Federasyonu PFDK'nin 28 Kasım tarih ve 2019-2020-342 sayılı kararı gereği 23 Kasım tarihinde oynanan İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında yaşanan ihlaller nedeni ile sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğum iddiası ile hakkımda verilen 25 bin lira para cezasını kendim ödemek istiyorum. Bu nedenle para cezasının, Konyaspor Kulübüne borç kaydedilmemesini ve ödeme için tarafıma ilgili banka hesap numarasının faks ile bildirilmesini talep ederim. Saygılarımla."
Kulluk, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 23 Kasım Cumartesi günü Konya'da oynanan İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili yaptığı açıklama nediyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti

TFF'nin 28 Kasım PFDK kararlarında; Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk için "aynı müsabakada Konyaspor Kulübü idarecisi Hilmi Kulluk'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 25 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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