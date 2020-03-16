Konyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı
Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
16.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:52
Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 24'ncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. 18 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Selçuklu Belediye Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi, dev adamlarımız hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Teknik ve taktik çalışmalar ile devam eden antrenmanda, oyun setleri üzerinde duruldu.
Kaynak: Bültenler
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