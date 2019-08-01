Haberler» Spor» Haber

Konyaspor, Marin Anicic ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Boşnak defans oyuncusu Marin Anicic ile anlaşmaya vardı.

01.08.2019 21:42 Konyaspor, Marin Anicic ile anlaşmaya vardı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Boşnak defans oyuncusu Marin Anicic ile anlaşmaya vardı.
İkinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Konyaspor, Marin Anicic transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil beyazlıların uzun süredir gündemlerinde olan Boşnak futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca HSK Zrinjski Mostar ve Astana takımlarında forma giydi. 1.92'lik Anicic, 1 kez de Bosna Hersek Milli Takım forması ile sahaya çıktı.
"ANLAŞMAYA VARDIK"
Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten transferle ilgili şunları söyledi:
"Anicic ile uzun süredir ilgileniyorduk. Oyuncu ile anlaşmaya vardık. Kendisi Astana'nın UEFA Avrupa 2'nci ön eleme rövanş maçında forma giymek istedi. Dün akşamda takımıyla son maçına çıktı. Anicic yarın Konya'ya gelecek ve kendisiyle sözleşme imzalayacağız."



Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:08   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
23:06   Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek tur atladı
23:05   Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
23:04   Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
22:58   flaş
22:58   Afyon Belediye Yüntaş Spor Voleybol Takımı yöneticileri yeni hedeflerini anlattı
22:58   Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovenya'nın...