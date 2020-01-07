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Konyaspor, Oğuzhan Özyakup'u istiyor

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Konyaspor, Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup'u istiyor.

07.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:10

Sezonun ikinci yarısında çok daha güçlü bir kadroyla lige girmeye hazırlanan 'da gündem yoğun. Yeşil-beyazlılar, özellikle hücum hattına ve forvet arkasına takviyeler peşinde. Golcü problemini Yunanistan'dan Rogerio Thuram'ı alarak çözen İç Anadolu ekibi, 10 numaraya ise sürpriz bir ismi listeye aldı.

KOCAMAN ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımında görmeyi çok istediği Oğuzhan Özyakup için 'ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı. Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında yeteri kadar şans bulamayan ve iyice gözden düşen Oğuzhan'ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.

(Fanatik)

Konyaspor, Oğuzhan Özyakup'u istiyor

Oğuzhan Özyakup, Konyaspor, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (1)
KADIKÖY: Vay be adamı 25 milyon eıroya arsenala gidiyodu. Şimdi konya. Yalancı beşiktaş medyası.
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