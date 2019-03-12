Konyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Atiker Konyaspor
konuk edeceği Çaykur Rizespor
maçının hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Adis Jahovic, Mustapha Yatabare
, takımdan ayrı çalışan Moryke Fofana ve Fallou Diagne
katılmadı. Beşiktaş
ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada yapılan antrenmana koşu, toplu ve topsuz olarak yapılan ısınma hareketleri ile başladı. İki grupta 4'e 2 oynayan futbolcular, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Antrenmanda altyapı takım oyuncularından Ali Kale
ve Hüseyin Mert
Uyanıker de yer aldı.
(İHA)
Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Güncel
Kaynak: İHA