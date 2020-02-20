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Konyaspor sahasında galibiyeti unuttu

Süper Lig'de 22 haftada 17 gol atan İttifak Holding Konyaspor, devre arasında transfer ettiği oyunculara rağmen 23. haftaya 20 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üstünde girdi.

20.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:42Konyaspor sahasında galibiyeti unuttu
Süper Lig'de 22 haftada 17 gol atan İttifak Holding , devre arasında transfer ettiği oyunculara rağmen 23. haftaya 20 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üstünde girdi.
Ligin en az gol atan takımı olan Konyaspor'da bu gollerin 2'sini forvet, 14'ünü orta saha oyuncuları kaydederken bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Defans oyuncuları ise gol atma başarısı gösteremedi.
Konyaspor, evindeki son galibiyetini 6. haftada 'u 2-1 yenerek elde etti.
İç sahada en az gol atan takım
Evinde oynadığı 11 maçta sadece bir galibiyeti bulunan İttifak Holding Konyaspor, bu karşılaşmaların 7'sinde gol kaydedemedi.
Sahasındaki maçlarda sadece 6 gol atabilen Konya ekibi, kalesinde 14 gol gördü.
Üç forvet 2 gol
Konya ekibinin, sezon başında İtalya ekibi Udinese'den satın alma opsiyonlu 1 yıllığına renklerine bağladığı golcü Riad Bajic, Konyaspor'da beklenen performansı gösteremedi. Büyük umutlarla transfer edilen golcü, toplam 1052 dakikada takımına sadece 1 gollük katkı sağlayabildi.
Makedon oyuncu Erdon Daci ise görev aldığı 616 dakikada sahada kaldı ve 1 gol attı.
Sezonun ikinci yarısında transfer edilen 29 yaşındaki Brezilyalı golcü Rogerio Thuram ise süre aldığı 346 dakikada fileleri havalandıramadı.
En fazla Faruk Miya attı
Deplasmanda 11 maçta 11 gol sevinci yaşayarak daha başarılı bir görüntü çizen Konyaspor'da, 22 haftalık süreçte orta saha oyuncusu Faruk Miya 5 golle en skorer isim oldu. Bosna Hersekli Deni Milosevic ise 3 golle takıma destek verdi.
Diğer orta saha oyuncuları Ömer Ali Şahiner ve Marko Jevtovic ikişer, Levan Shengelia ile Jens Jonsson ise birer gol attı.
İttifak Holding Konyaspor'un Süper Lig'de 22 resmi maçtaki gol performansı şöyle:
HaftaMaçSonuç Gol atan futbolcular
1İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü

0-0
2Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor 1-1Jens Jonsson
3İttifak Holding Konyaspor - Antalyaspor 2-2Riad Bajic, Faruk Miya
4Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor 0-1Faruk Miya
5Göztepe - İttifak Holding Konyaspor
1-0
6İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1Levan Shengelia, Deni Milosevic
7 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor 1-4Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic, Faruk Miya (2)
8 İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor 0-2
9Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor 5-1Serdar Aziz (K)

10İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği 1-1Faruk Miya
11Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 2-0
12İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş 0-1
13Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor3-1Deni Milosevic
14İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK 0-0
15Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor 1-1Deni Milosevic
16İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor 0-1
17Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor 2-1Erdon Daci
18MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor 0-1Levan Shengelia
19İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray 0-3
20Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor 0-0
21İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor 0-0
22İttifak Holding Konyaspor - Göztepe 1-3 Ömer Ali Şahiner

İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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