Haberler » Spor » Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Sivasspor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 11. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

07.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:16 Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Konyaspor, Sivasspor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 11. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da bu maçın hazırlıklarına devam edildi. Öğleden sonra Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman tüm oyuncuların katılımıyla yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı. - KONYA

Konyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:48   Galatasaray ara vermeden çalışmalara başladı
19:50   Ryan Babel hesabını kapattı
19:45   Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
19:40   Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu
19:34   Polonyalı Bakan Banka, WADA'nın yeni başkanı
19:30   6-0'lık maç sonrası Roberto Carlos'tan Falcao sözleri: Büyük bir golcü
17:38   İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu!
17:27   Galatasaray'da devre arasında ilk yolcu Younes Belhanda!
16:02   Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin yeni hocası oldu
15:02   Tugay Kerimoğlu yorumlarıyla sosyal medyanın diline düştü
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 19:56:09