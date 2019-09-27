Haberler » Spor » Haber

Konyaspor şut ve gol çalıştı

İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

27.09.2019 18:41Konyaspor şut ve gol çalıştı
İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Toplu oyun ile devam eden antrenman şut ve gol çalışması ile tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Detaylar

(



İstikbal Mobilya, İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:06 Necati Er'den üç adım atlamada tarihi başarı
23:04 Off-road tutkunları Erciyes'te buluştu
22:58 Ağaoğlu: "Hocamıza inancımız ve güvencimiz tam" -6-
22:56 Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde
22:52 Ozan kabak: tekrar milli davet alırsam, benim için büyük onur olacak
22:49 Milli atlet Necati Er'den tarihi başarı
22:42 Futbol: Süper Lig