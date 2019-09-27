Haberler » Spor » Haber

Konyaspor şut ve gol çalıştı

İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

27.09.2019 20:41Konyaspor şut ve gol çalıştı
İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Toplu oyun ile devam eden antrenman şut ve gol çalışması ile tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.



İstikbal Mobilya, İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:35 Okan buruk'un açıklamaları
01:33 İsmail kartal'ın açıklamaları
01:31 İrfan can kahveci'nin açıklamaları
00:46 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
00:31 PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti
00:24 Sea To Sky Enduro Yarışları
00:21 İsmail Kartal: "Farklı mağlup olmayı hak etmedik"