Konyaspor Taktik Çalıştı

Atiker Konyaspor
, Galatasaray
maçının hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Atiker Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve çabukluk hareketleri ile başladı. 5'e 3 pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay
ve Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
- Konya
Galatasaray,Konyaspor
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:11