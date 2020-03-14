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Konyaspor taraftarı Muhammet Ayaz'ın hayaline korona virüs engeli

Elazığlı depremzede 7 yaşındaki Muhammet Ayaz ve ailesi, Konyaspor-Fenerbahçe maçını tribünden takip edecekti fakat korona virüs salgını nedeniyle alınan seyircisiz oynama kararının ardından stat ve Konya'yı gezdikten sonra şehirden ayrıldı.

14.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:01
Konyaspor taraftarı Muhammet Ayaz'ın hayaline korona virüs engeli
Elazığlı depremzede 7 yaşındaki Muhammet Ayaz ve ailesi, Konyaspor- Fenerbahçe maçını tribünden takip edecekti fakat korona virüs salgını nedeniyle alınan seyircisiz oynama kararının ardından stat ve Konya'yı gezdikten sonra şehirden ayrıldı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ailesi ile birlikte çadırda yaşamaya başlayan Muhammet Ayaz (7), AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık'ın ziyaretinde Konyaspor kazağı ile dikkat çekmişti. Ziyaret fotoğrafının paylaşılmasının ardından Konyaspor taraftarı olduğu öğrenilen Muhammet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın davetiyle Konya'ya geldi.

Bugün oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçını izlemeyi hayal eden Muhammet ve ailesi, futbol müsabakalarının seyircisiz olarak oynanması kararından ardından Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı ve Konya'yı gezerek şehirden ayrıldı.

Başkan Altay ise sosyal medya hesabından, Muhammet Ayaz'ın stadyumda çektirdiği hatıra fotoğrafını paylaşarak, "Elazığ'dan Konyasporlu Ayaz'ı hatırladınız mı? Ayaz misafirimiz ama akşam TFF kararı gereği maçımızı izleyemeyecek. Ayaz'ın tüm Konyasporlulara selamını iletiyorum" diye duyurdu. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, Elazığ, Konya, Spor

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