Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep'in Konyaspor'a konuk olduğu maçta Teknik Direktör Sumudica, Konyaspor taraftarlarına düşeceksiniz hareketi yapmıştı. TFF, Rumen hocayı bu hareketinden sonra PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 08.12.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."