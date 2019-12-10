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Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:40

Süper Lig'in 14. haftasında 'in 'a konuk olduğu maçta Teknik Direktör Sumudica, Konyaspor taraftarlarına düşeceksiniz hareketi yapmıştı. TFF, Rumen hocayı bu hareketinden sonra PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 08.12.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep, Konyaspor, Futbol, Spor


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BEŞİKTAŞTA GÖRMEK İSTEDİĞİM HOCA:sumidicayı yerli teknik direktörler birlik olup yollamaya çalışıyor çünkü kendilerinden çok daha başarılı
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