Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konyaspor taraftarından, karantinadaki 2 mahalleye gıda yardımı

KONYASPOR taraftar grubu Nalçacılılar Taraftarlar Derneği, kentte koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan iki mahalleye gıda yardımında bulundu.

07.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:37
Konyaspor taraftarından, karantinadaki 2 mahalleye gıda yardımı

KONYASPOR taraftar grubu Nalçacılılar Taraftarlar Derneği, kentte koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan iki mahalleye gıda yardımında bulundu.

Konyaspor 'un taraftar grubu olan Nalçacılılar Taraftar Derneği tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtilaç sahiplerine dağıtılmak üzere içinde gıda malzemelerinin bulunduğu koliler hazırlandı. Konyaspor'un kuruluş yılını simgeleyen 1922 koliden 50'şer adedi, salgın nedeniyle karantinaya alınan Beyşehir 'in ilçesinin Esence Mahallesi ile Ilgın ilçesinin Argıthanı Mahallesi'ne götürüldü.

Nalçacılılar Taraftar Derneği Beyşehir sorumlusu Şener Habir (42), arkadaşlarıyla birlikte kamyonla getirdiği gıda kolilerini, mahallenin önlem alınan kontrol noktasına bıraktı. Sokağa çıkma yasağı bulunan mahallede, muhtarlık tarafından belirlenen birkaç kişi, kontrol noktasına gelip kolileri alarak ihtiyaç sahiplerine götürdü.

Hazırladıkları kolileri Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Başkanlığı'nın koordinesi doğrultusunda dağıttıklarını belirten Şener Habir, "Yardım projemiz çerçevesinde Konyaspor'un kuruluş tarihi olan 1922 kolinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması hedefleniyor. Bugün içerisinde muhtelif gıda maddelerinin yer aldığı söz konusu kolilerin 50 adedini halen karantina altında olan Beyşehir Esence Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Diğer kolileri de karantinada olan Argıthanı Mahallesi'ne, Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz bize yeteriz' projesi doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

?


Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaspor, Beyşehir, Esence, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konyaspor taraftarından, karantinadaki 2 mahalleye gıda yardımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:46: Bodrum'da gündüz vakti yaban domuzu görüntülendi - Haber 14:46: Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haber 14:46: Elazığ'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:45: Kırıkkale'de emeklilerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek - Haber 14:45: Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekimine başladı - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler