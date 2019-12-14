Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman MasterChef'te jüri oldu

TV8'in sevilerek izlenen yarışması MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık Cuma yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı yarışmaya veda eden ismi belli oldu.

Finale haftalar kalan MasterChef'teki son takım oyunu ise Konya'da gerçekleştirildi. Yarışmada bundan sonra artık takım oyunu olmayacağı da şefler tarafından açıklanırken programda Aykut Kocaman sürprizi yaşandı.

MASTERCHEF KONYA'DA

MasterChef yarışmasının bu sezonki son dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, Konya mutfağına özgü yemekler yaptı.

Yarışmacılar, şeflerin istediği tutmaç çorbası, şiş kebabı, gül yapraklı marul salatası, pekmezli ayva, hassaten lokma, badem tatlısı, gül şerbetinden oluşan menüyü 1 saat 15 dakika için yaptılar.

AYKUT KOCAMAN JÜRİ ÜYESİ OLDU

Verilen süre sonunda takımlar, hazırladıkları yemekleri onlara puan verecek olan jüri üyelerine sundular. MasterChef'in bu haftaki konuk jüri üyeleri ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türk mutfak kültürü ve yemekleri araştırmacısı olan Nevin Halıcı, türkücü Mustafa Yıldızdoğan, Konyasporlu futbolcular Ömer Ali Şahiner ve Milosevic oldu.

RIFAT YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Geçtiğimiz haftaki bölümde yarışmaya veda eden isim Yasin Obuz olmuştu. Bu haftaki bölümde ise Masterchef Türkiye'de eleme yarışmasında yapılacak yemeği Danilo Şef seçti. Fransız mutfağından Tournedos Alla Rossini yapan adaylar arasından Rıfat elendi. Güzide ise son 5'e kalan isim oldu.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ"

Elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulan Rıfat şunları söyledi:

Herkes çok iyi çok hoşgörülü ve anlayışlıydı. Birinin kalbini kırdıysam özür diliyorum. Benim için çok değerlisiniz. Katkınız için teşekkür ederim."

"SENİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİN ADALETİN"

Finale haftalar kala yarışmaya veda eden Rıfat'a şeflerden ise övgüler yağdı. Mehmet Şef, "Senin en önemli özelliğin adaletin. Ben bu dünyada da öbür dünyaya da buna kefilim. Burada verdiğin insanlık dersleri için teşekkür ediyorum' dedi.