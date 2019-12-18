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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

18.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:14Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
İttifak Holding , Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.
Antrenmanda Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic, Marko Jevtovic ve Savaş Polat takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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