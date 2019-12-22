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Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın iç sahada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

22.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:48 Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır
İttifak Holding , Süper Lig'in 16. haftasında yarın iç sahada ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan sarı kart cezalısı Marin Anicic ve tedavisine devam edilen Savaş Polat kadroda yer almayacak.
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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