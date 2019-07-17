Konyaspor'un Bolu kampı

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Toto Süper Lig takımlasından Konyaspor
'un kaptanı Ömer Ali Şahiner, "Ligde de UEFA sıralamasında kendimize bir yer bulmak istiyoruz. Çünkü yakın bir dönemde o arenaya gitmiş bir camia olarak en büyük isteğimiz tekrar yakalamak olacak." dedi.
Şahiner, Bolu
Dağı'nda buluna bir otelde kamp çalışmalarına devam eden Konya ekibinin akşam antrenmanı öncesinde gazetecilere açıklamada yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını söyledi.
Hem Bolu'daki hem de Hollanda'daki kampın sonuçlarını ligde en iyi şekilde alacaklarını anlatan Şahiner, "Ağır antrenmanlar geçiyor. Ama bu dönemlerde olacak. Bunların üstesinden geleceğiz inşallah. Bu çalışmalar, bizim ve takım için inşallah olumlu olarak lige yansıyacak. Hollanda'daki kamp öncesi hem güç depolamak hem de takım içindeki birlik beraberliği yakalamak için güzel bir ortam var. İnşallah lige yansıyarak bu devam eder." diye konuştu.
Şahiner, Süper ligde her sezonun zor geçtiğine de vurgu yaparak, "Takımlar kadrosunu güçlendiriyor, transferler yapıyor. Artık oyun ve sistem olarak her takım ortaya birşey koymaya çalışıyor. Ama bizim kulüp ve takım olarak hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda hem saha içinde hem saha dışında güzel bir yapılanma var. Dışarıda insanlar bunun farkında. Konya'da maçlar her zaman zor oluyor. Deplasmanda da sıkıntı çıkaran, zorluk çıkaran bir ekip oluyoruz." ifadesini kullandı.
Bu sezonda geçen sezona göre daha iyi bir Konyaspor olacağını da ifade eden Şahiner, "Geçen senenin üzerine koyacağımızı düşünüyorum. Geçen sene inişli çıkışlı bir çok maç oynadık. İnşallah bu sene geçen seneki sıkıntıları, inişli çıkışlı grafiği sergilemeden, üstüne koyarak düzenli bir şekilde, emin adımlarla hedeflerimize gitmek istiyoruz. Türkiye Kupası bu sene bizim için özellikle birinci hedeflerden olabilir. Ligde de UEFA sıralamasında kendimize bir yer bulmak istiyoruz. Çünkü yakın bir dönemde o arenaya gitmiş bir camia olarak en büyük isteğimiz tekrar yakalamak olacak. O anlamda çalışmalarımız hem mental olarak hem de sahada fiziki olarak devam ediyor. İnşallah bu sene hedefleri yakalarız." şeklinde konuştu.
-Yeni sezon hazırlıkları
Yeşil -beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Top sürme, pas, 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasıyla devam eden idmanda, son olarak yarı sahada çift kale maç yapıldı.
Konya ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.