15.07.2019 21:00
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Konyaspor'un Bolu kampındaki hazırlıkları sürüyor

Konyaspor

Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Konyaspor, günü tek antrenmanla değerlendirdi.

Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Konyaspor, günü tek antrenmanla değerlendirdi.
Birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren Konyaspor, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla geride bıraktı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki grup halinde yapılan taktik ve topla oyun ile devam eden antrenman, yoğun yağmur yağışı altında yapılan çift kale maçla sona erdi. İznini erken bitirerek kampa katılan Ömer Ali Şahiner de antrenmanda yer aldı. Petar Filipovic antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Fallou Diagne takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde, Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado ve Ahmet Çolak ise salonda atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar


Kaynak: DHA
Aykut Kocaman, Konyaspor, Bolu, Spor

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