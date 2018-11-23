Konyaspor'un Galatasaray Galibiyeti Hasreti 24 Maça Çıktı

Süper Lig'de en son 13 Eylül
2003 yılında Konyaspor
'a yenilen Galatasaray
, bu hafta oynanan maçta da rakibine yenilmedi ve seriyi 24 karşılaşmaya çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve rakibine karşı yenilmezliğini sürdürdü. Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla alsan bu galibiyetle seriyi 24 maça çıkardı. Geride kalan 24 müsabakada sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de berabere kaldı. - İSTANBUL
Eylül,Konyaspor,Galatasaray