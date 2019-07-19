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Konyaspor'un genç futbolcusu Erdon Daci: Hem ligde hem kupada sezona damga vurmak istiyoruz

KONYASPOR'un genç ve yetenekli futbolcusu Erdon Daci, bu sezon takımla birlikte hem ligde hem de kupada sezona damga vurmak istediklerini söyledi.

19.07.2019 14:05 Konyaspor
KONYASPOR'un genç ve yetenekli futbolcusu Erdon Daci, bu sezon takımla birlikte hem ligde hem de kupada sezona damga vurmak istediklerini söyledi.
Bolu'daki kamp hazırlıklarını değerlendiren 21 yaşındaki Erdon Daci, "Sezon başı kampı çok çalışıyoruz. Bu kamp döneminin amacı sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Tempo her ne kadar yoğun ve yorucu olsa da bu çalışmalara ihtiyacımız var. Konyaspor olarak yeni sezonda bir önceki yıla oranla daha başarılı olmak ve iyi işlere imza atmak istiyoruz" dedi.
Konyaspor'un bir parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Erdon Daci, "Kendimi burada gerçek anlamda bir ailenin içerisindeymişim gibi rahat hissediyorum. Antrenmanlar benim için çok faydalı geçiyor. Hocalarım ve takımdaki diğer ağabeylerim arkadaşlarım bana ve birbirlerine çok iyi destek oluyor. Bunu kendi adıma en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" diye konuştu.
BU SEZON SÜRE ALMAK İSTİYORUM
Bu sezondan itibaren süre alarak forma giymek istediğini söyleyen Erdon Daci, "Bizim amacımız Konyaspor'u en iyi şekilde temsil etmek ve ligi en iyi yerde tamamlayarak başarılı olmak. Benim şahsi hedefim ise bu sezon takımda süre alarak forma giymek. Tabii ki bu konuda her şey hocamıza bağlı. Burada bana düşen tek şey; çalışmak, çok çalışmak. Allah'ın izniyle bu hedefime ulaşacağıma inanıyorum" dedi.
KONYASPOR'U AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ
Konyaspor'un yeni sezondaki hedefleri ile ilgili de konuşan Erdon Daci, "Takım olarak bu sezonu daha iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Neden yine kupada final oynayıp kazanmayalım? Konyaspor'u yeniden Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. İnşallah o günler gelecek" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erdon Daci'nin açıklamaları


Kaynak: DHA
Konyaspor, Bolu, Spor

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