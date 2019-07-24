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Konyaspor'un Hollanda kampı başladı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un Hollanda kampı, dün akşam antrenmanla başladı.

24.07.2019 10:18 Konyaspor'un Hollanda kampı başladı
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un Hollanda kampı, dün akşam antrenmanla başladı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da tamamlayan Konyaspor, ikinci etap için dün Hollanda'ya gitti. Yeşil-beyazlılar, ilk antrenmanını Türkiye saati ile 19.00'da yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın katılmadığı çalışma, antrenörler Fahrudin Ömerovic, Turgay Altay, Alper Aşçı, Arda Keskin, Barış Karakoç ve kaleci antrenörü Murat Öztürk yönetiminde yapıldı. Serbest koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 3 ile devam etti. Oyuncular 10'a 10 topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ve tempolu koşu çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Amir Hadziahmetovic ve Fallou Diagne takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü yönetiminde çalışırken, Paolo Hurtado hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü.


Konyaspor, Hollanda, Bolu, Spor

Kaynak: DHA

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