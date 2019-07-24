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Konyaspor'un Hollanda kampı başladı

2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da ikinci etap kampı için gittiği Hollanda'da çalışmalar başladı.

24.07.2019 11:05 Konyaspor'un Hollanda kampı başladı
2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da ikinci etap kampı için gittiği Hollanda'da çalışmalar başladı.

Yeni sezon hazırlıklarında birinci etap kampını Bolu'da 20 Temmuz'da tamamlayan Konyaspor, iki günlük izin sonrasında Hollanda'da bir araya gelerek ikinci etap kampına start verdi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman serbest koşu ve ısınma hareketleri ile başlayarak pas çalışması ile devam etti. Amir Hadziahmetovic ve Fallou Diagne, atletik performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalışırken Paolo Hurtado'nun hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdüğü bildirildi. Oyuncular, 10'a 10 topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ve tempolu koşu çalışması ile antrenmanı tamamladı. - KONYA

Konyaspor, Hollanda, Futbol, Bolu, Spor

Kaynak: İHA

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