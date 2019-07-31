Haberler» Spor» Haber

Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor

SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdürüyor.

31.07.2019 12:15 Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor
SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdürüyor.
İkinci etap kampı için Hollanda'da bulunan Konyaspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde salonda CORE ısınma ve kuvvet çalışması yapılan oyuncular daha sonra sahaya geçerek çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde 6'ya 4 topla oyun oynanan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
HAZIRLIK MAÇI İPTAL OLDU
Öte yandan bu akşam Al Fayha ile oynanması planlanan hazırlık maçı rakip takımın isteği doğrultusunda iptal edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık karşılaşması, rakip takımda sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle Al Fayha takımının talebi üzerine iptal edilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar



Konyaspor, Hollanda, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:02   Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 Sezonu fikstürü çekildi
15:02   Emre Mor'dan Galatasaray paylaşımı
14:59   Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi zihinsel ve bedensel anlamda geliştirmek için çalışıyoruz
14:58   Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya sevinci
14:58   Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi
14:58   Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
14:56   Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladı